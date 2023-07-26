​Суарес пока не едет к Месси

В последнее время слухи активно связывают экс-форварда «Барселоны» Луиса Суареса с «Интер Майами». Впрочем, воссоединения уругвайца с Лионелем Месси в обозримом будущем может и не случиться. Как сообщает бразильский UOL, в «Гремио» уверены в том, что Суарес останется в клубе как минимум до конца 2023 года. Отмечается, что поведение 36-летнего форварда в последние дни указывает на то, что в ближайшее время он не планирует уходить.

В 30 официальных матчах за «Гремио» Луис Суарес забил 13 голов и отдал девять голевых передач. Портал transfermarkt оценивает опытного игрока в 4 миллиона евро.