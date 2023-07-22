«Интер Майами» договорился со звёздным нападающим

Экс-форвард «Ливерпуля» и каталонской «Барселоны» Луис Суарес, ныне являющийся игроком «Гремио», является трансферной целью «Интер Майами».

Как информирует инсайдер Гастон Эдуль, руководство клуба из Майами вступило в переговоры с бразильской стороной относительно перехода опытного уругвайского футболиста. С самим Суаресом американцы уже согласовали детали трудового соглашения.

Луис связан контрактными обязательствами с «Гремио» до 2024 года. Его нынешняя трансферная стоимость оценивается в четыре миллиона евро.

В текущем сезоне уругваец провел 12 матчей в чемпионате Бразилии, отметившись четырьмя голами и тремя ассистами.