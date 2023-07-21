​Тренер «Гремио» ответил на вопрос о возможном уходе Суареса в клуб Месси

«Интер Майами» хочет собрать в своих рядах многих бывших звёзд «Барселоны». Воссоединиться с Лионелем Месси в МЛС может и Луис Суарес, который сейчас представляет «Гремио». Комментарий на этот счёт дал тренер бразильской команды – Ренато Гаушо.

«Суарес – это проблема, которая находится в руках президента. Они решают вопрос, а я как тренер должен сосредоточиться на управлении командой. Посмотрим, что будет дальше. Конечно, мы хотим, чтобы Суарес остался. Но я не могу ничего гарантировать. Я не знаю, о чём думает он, и о чём думает клуб», - сказал Ренато журналистам на пресс-конференции.

Луису Суаресу 36 лет.