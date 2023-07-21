Жоаозиньо прокомментировал трансфер в бразильский клуб

Бывший вингер ряда клубов Российской премьер-лиги Жоаозиньо высказался касательно перехода в клуб второго дивизиона Бразилии «Новоризонтино».

«Ваш контракт до 2024 года? Да. Это новый вызов. Все это в новинку для меня. Я пятнадцать лет не играл в Бразилии. Поэтому мне вновь нужно показывать себя», - передает слова Жоаозиньо издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в российском чемпионате 34-летний футболист выступал за столичное «Динамо», «Краснодар» и «Сочи». У Жоаозиньо есть российский паспорт, который он получил в 2016 году.

В прошлом сезоне РПЛ игрок провел 23 поединка. Он забил три гола и сделал две результативные передачи.