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Чемпионат Бразилии. Серия А

Жоаозиньо сменил РПЛ на чемпионат Бразилии

21 Июля 2023 • 12:25 Комментировать

Бывший полузащитник «Краснодара» и московского «Динамо» Жоаозиньо продолжит карьеру в Бразилии. Он перешел в «Новоризонтино», который выступает во втором дивизионе. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

34-летний южноамериканец, имеющий паспорт РФ, сыграл в рамках Российской премьер-лиги 291 поединок. Жоаозиньо отметился 40 забитыми мячами и 69 голевыми передачами.

Последним местом работы вингера в России был «Сочи». У футболиста истек срок действия с южанами.

В прошлом сезоне чемпионата России Жоаозиньо провел 23 поединка, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.

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Жоаозиньо трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Новуризонтино
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