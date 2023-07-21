Жоаозиньо сменил РПЛ на чемпионат Бразилии

Бывший полузащитник «Краснодара» и московского «Динамо» Жоаозиньо продолжит карьеру в Бразилии. Он перешел в «Новоризонтино», который выступает во втором дивизионе. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

34-летний южноамериканец, имеющий паспорт РФ, сыграл в рамках Российской премьер-лиги 291 поединок. Жоаозиньо отметился 40 забитыми мячами и 69 голевыми передачами.

Последним местом работы вингера в России был «Сочи». У футболиста истек срок действия с южанами.

В прошлом сезоне чемпионата России Жоаозиньо провел 23 поединка, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.