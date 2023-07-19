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Чемпионат Бразилии. Серия А

«Интер Майами» может подписать звёздного экс-одноклубника Месси

19 Июля 2023 • 09:57 Комментировать

Уругвайский форвард Луис Суарес, ныне выступающий в чемпионате Бразилии за «Гремио», решил сменить клубную прописку. По сообщениям журналистов ESPN, 36-летний нападающий готов отказаться от контракта, рассчитанного до 2024 года.

Луис желает продолжить карьеру в МЛС, а именно – в «Интер Майами». В клубе из Флориды выступаю его бывшие партнеры по каталонской «Барселоне» Лионель Месси и Серхио Бускетс.

В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Суарес принял участие в 12 поединках за «Гремио». Нападающий записал на свой счет четыре забитых мяча и три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Гремио Луис Суарес Интер Майами трансферы футбола - лето 2023
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