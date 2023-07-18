«Неудачник» - Видаль жёстко прошёлся по Сампаоли

Чилийский полузащитник Артуро Видаль начал свои выступления в новом клубе, теперь он защищает цвета «Атлетико Паранаэнсе». В первом своем матче за клуб Видаль отпраздновал победу со счетом 2:0 над «Байей», после чего разразился критикой в адрес своего уже бывшего тренера - соотечественника Хорхе Сампаоли, с которым у него не сошлось во «Фламенго»:

- Я счастлив быть тут и выиграть в первом же матче. Рад, что закончилось сотрудничество с тренером-неудачником, который не ценил своих игроков, - цитирует слова Видаля TNT Brazil.

Напомним, что ранее Видаль выступал за такие клубы, как «Бавария» и «Барселона».