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Чемпионат Бразилии. Серия А

«Неудачник» - Видаль жёстко прошёлся по Сампаоли

18 Июля 2023 • 12:22 Комментировать

Чилийский полузащитник Артуро Видаль начал свои выступления в новом клубе, теперь он защищает цвета «Атлетико Паранаэнсе». В первом своем матче за клуб Видаль отпраздновал  победу со счетом 2:0 над «Байей», после чего разразился критикой в адрес своего уже бывшего тренера - соотечественника Хорхе Сампаоли, с которым у него не сошлось во «Фламенго»:

- Я счастлив быть тут и выиграть в первом же матче. Рад, что закончилось сотрудничество с тренером-неудачником, который не ценил своих игроков, - цитирует слова Видаля TNT Brazil.

Напомним, что ранее Видаль выступал за такие клубы, как «Бавария» и «Барселона». 

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Евро-Футбол.Ру,
Артуро Видаль Атлетико Паранаэнсе
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