​Артуро Видаль: «Атлетико Паранаэнсе» увидит лучшую версию меня»

Чилийский полузащитник Артуро Видаль, поигравший в свое время в «Баварии» и «Барселоне», нашел себе новый клуб - он будет защищать цвета бразильского «Атлетико Паранаэнсе». В своем первом интервью клубной пресс-службе Видаль дал понять, что сделает все для успеха в своем новом коллективе.

- Вы увидите лучшую версию Видаля, я чувствую в себе силы быть важным, зрелищным на поле. Уверен, что этот этап моей карьеры станет лучшим, - цитирует слова Видаля итальянское новостное агентство ITASportPress.

Ранее Артуро Видаль, напомним, играл за другой бразильский клуб - «Фламенго».