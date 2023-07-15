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Чемпионат Бразилии. Серия А

Ромарио угодил в больницу

15 Июля 2023 • 22:55 Комментировать

Знаменитый бразилец Ромарио заставил поволноваться своих поклонников, угодив в больницу в своей родной Бразилии. Сейчас бывшей звезде нидерландского «ПСВ» и каталонской «Барселоны» 57 лет, что, с учетом его не самого здорового образа жизни, вполне нормальный возраст для соответствующих звоночков со здоровьем.

В настоящий момент Ромарио находится в одной из больниц Рио де Жанейро, лечащие врачи оценивают состояние бывшего чемпиона мира как стабильное. Однако назвать дату выписки Ромарио из больницы они пока что не могут, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Ромарио
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