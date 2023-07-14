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Чемпионат Бразилии. Серия А

Видаль перебрался в новый клуб официально

14 Июля 2023 • 21:42 Комментировать
Атлетико Паранаэнсе
...
Байя
17.07 00:30

Полузащитник Артуро Видаль стал игроком «Атлетико Паранаэнсе».

Несколькими днями ранее 36-летний чилиец расстался с «Фламенго», а уже сегодня был официально представлен в качестве новичка другого бразильского клуба – «Атлетико Паранаэнсе». Контракт хавбека рассчитан до конца текущего года.

Артуро Видаль принял участие в 51 матче «Фламенго» за два сезона, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Ранее футболист защищал цвета миланского «Интера», «Барселоны», «Баварии», «Ювентуса», «Байера» и «Коло-Коло». За сборную Чили Видаль провёл 138 матчей, 33 раза поразив ворота соперников.

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АТЛЕТИКО ПАРАНАЭНСЕ БАЙЯ
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