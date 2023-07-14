Полузащитник Артуро Видаль стал игроком «Атлетико Паранаэнсе».

Несколькими днями ранее 36-летний чилиец расстался с «Фламенго», а уже сегодня был официально представлен в качестве новичка другого бразильского клуба – «Атлетико Паранаэнсе». Контракт хавбека рассчитан до конца текущего года.

Артуро Видаль принял участие в 51 матче «Фламенго» за два сезона, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Ранее футболист защищал цвета миланского «Интера», «Барселоны», «Баварии», «Ювентуса», «Байера» и «Коло-Коло». За сборную Чили Видаль провёл 138 матчей, 33 раза поразив ворота соперников.