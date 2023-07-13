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Чемпионат Бразилии. Серия А

Трагедия в Бразилии - запущенная с трибуны бутылка убила 23-летнюю поклонницу «Палмейраса»

13 Июля 2023 • 04:47 Комментировать
Палмейрас Сан-Паулу
1:1
Фламенго
окончен

Очередная футбольная трагедия в Бразилии - стране, увлечение футболом в которой нередко приобретает криминальные формы. На сей раз несчастье случилось в ходе матча между «Палмейрасом» и «Фламенго» - запущенная фанатом «Фламенго» бутылка угодила в голову Габриэле Анелли, 23-летней поклоннице «Палмейраса».

Девушка получила травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью, хотя умерла она не сразу, а уже после госпитализации. Дважды у девушки останавливалось сердце, врачи дважды запускали его, но через несколько дней после случившегося она все же скончалась. Хулиган, выходка которого имела такие трагичные последствия, уже арестован. 

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Евро-Футбол.Ру,
Фламенго Палмейрас
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