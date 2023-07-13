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Чемпионат Бразилии. Серия А

Пато: «Вернуться на поле - это невероятно!»

13 Июля 2023 • 03:16 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что Алешандре Пато, известный по выступлениям за «Милан» и «Челси», решил возобновить карьеру в «Сан-Паулу». Недавно состоялся его дебют за клуб, который, как уверяет Пато, вызвал у него целую бурю эмоций.

- Боже мой, как я заволновался, когда Доривал Жуниор сказал мне, что я выйду на поле! Вернуться после такой паузы - это невероятно! Должен поблагодарить своих одноклубников, физиотерапевтов, всех, кто помог мне в этом. Я плакал, когда не мог играть, но сегодня пришло время улыбаться, - цитирует слова Пато pianetamilan.it.

Напомним, что бразильский чемпионат сейчас в самом разгаре. 

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Евро-Футбол.Ру,
Алешандре Пато Сан-Паулу
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