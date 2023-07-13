«Аль-Наср» планирует трансфер звезды «Фламенго»

Несмотря на запрет на регистрацию новых футболистов, руководство «Аль-Насра» планирует трансфер звезды бразильского чемпионата.

Речь идёт о плеймейкере «Фламенго» Джорджиане де Арраскаэте. По информации журналиста Диогу Дантаса, боссы аравийского клуба собираются сделать официальное предложение по уругвайцу. Сообщается, что высокая заработная плата могла убедить игрока, однако «красно-чёрные» готовы рассмотреть возможность продажи за сумму отступных, которая составляет 50 миллионов евро.

Де Арраскаэта выступает за «Фламенго» с 2019 года. Игрок уругвайской национальной команды выиграл два золота бразильского первенства и два Кубка Либертадорес. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего полузащитника в 19 миллионов евро.