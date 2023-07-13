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Чемпионат Бразилии. Серия А

«Аль-Наср» планирует трансфер звезды «Фламенго»

13 Июля 2023 • 00:43 Комментировать
Флуминенсе
...
Фламенго
16.07 22:00

Несмотря на запрет на регистрацию новых футболистов, руководство «Аль-Насра» планирует трансфер звезды бразильского чемпионата.

Речь идёт о плеймейкере «Фламенго» Джорджиане де Арраскаэте. По информации журналиста Диогу Дантаса, боссы аравийского клуба собираются сделать официальное предложение по уругвайцу. Сообщается, что высокая заработная плата могла убедить игрока, однако «красно-чёрные» готовы рассмотреть возможность продажи за сумму отступных, которая составляет 50 миллионов евро.

Де Арраскаэта выступает за «Фламенго» с 2019 года. Игрок уругвайской национальной команды выиграл два золота бразильского первенства и два Кубка Либертадорес. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего полузащитника в 19 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фламенго Аль-Наср трансферы футбола - лето 2023 Джорджиан де Арраскаэта
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ФЛУМИНЕНСЕ ФЛАМЕНГО
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