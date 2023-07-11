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Чемпионат Бразилии. Серия А

Артуро Видаль сменит клуб

11 Июля 2023 • 09:32 Комментировать

Звездный чилийский полузащитник Артуро Видаль завершил сотрудничество с «Фламенго», об этом рапортуют журналисты Globo.

Согласно сведениям источника, стороны приняли решение расторгнуть контракт, который был рассчитан до конца нынешнего года. Новым местом работы 36-летнего хавбека может стать другой бразильский коллектив – «Атлетико Минейро». До конца текущей недели игрок должен пройти медицинский осмотр.

В текущем сезоне Видаль принял участие в шести поединках чемпионата Бразилии, в которых не отметился результативными действиями. При этом чилиец получил две желтые карточки.

 

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Фламенго Артуро Видаль Атлетико Паранаэнсе трансферы футбола - лето 2023
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