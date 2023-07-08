Зе Мария: «Приветствую назначение Анчелотти»

Бывший игрок итальянской «Пармы», а также «Интера» и сборной Бразилии, Зе Мария, приветствует новую работу Карло Анчелотти, который возглавит сборную его страны и попытается привести ее к победе на следующем чемпионате мира. Зе Мария работал с Карло Анчелотти в «Парме», сохранив самые приятные воспоминания.

- Все мы в Бразилии очень рады этой новости. Анчелотти всегда прекрасно ладил с бразильскими игроками, и мы с ним тоже отлично ладили в «Парме». Болельщики ждут его. Уверен, что языковых проблем у него не будет, - цитирует слова Зе Марии итальянское новостное агентство ITASportPress.