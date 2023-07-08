Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Бразилии. Серия А

Зе Мария: «Приветствую назначение Анчелотти»

08 Июля 2023 • 03:33 Комментировать

Бывший игрок итальянской «Пармы», а также «Интера» и сборной Бразилии, Зе Мария, приветствует новую работу Карло Анчелотти, который возглавит сборную его страны и попытается привести ее к победе на следующем чемпионате мира. Зе Мария работал с Карло Анчелотти в «Парме», сохранив самые приятные воспоминания.

- Все мы в Бразилии очень рады этой новости. Анчелотти всегда прекрасно ладил с бразильскими игроками, и мы с ним тоже отлично ладили в «Парме». Болельщики ждут его. Уверен, что языковых проблем у него не будет, - цитирует слова Зе Марии итальянское новостное агентство ITASportPress.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Карло Анчелотти Зе Мария
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
08.07.23 в 22:00
Васко да Гама Васко да Гама
Крузейро Крузейро
Видео
08.07.23 в 22:00
Куяба Куяба
Байя Байя
2.30 3.20 3.20
Видео
09.07.23 в 00:30
Коритиба Парана Коритиба Парана
Америка Минейро Америка Минейро
2.55 3.25 2.75
Видео
09.07.23 в 00:30
Атлетико Минейро Атлетико Минейро
Коринтианс Коринтианс
1.60 3.80 5.60
Видео
09.07.23 в 03:00
Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу
Фламенго Фламенго
2.05 3.30 3.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Июля
03:33 · Бразилия
Зе Мария: «Приветствую назначение Анчелотти»
00:12 · Испания. Ла Лига
Переход Витора Роке в «Барселону» считается неизбежным
07 Июля
22:06 · Испания. Ла Лига
«Барселона» и «Атлетико Паранаэнсе» согласовали новые условия трансфера Роке
21:01 · Испания. Ла Лига
Витор Роке перейдёт в «Барселону», но регистрация может затянуться до января
09:50 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» нацелились на бразильского нападающего
01:30 · Испания. Ла Лига
Эндрик: «Я хотел перейти только в «Реал»
01:08 · Испания. Ла Лига
Эндрик: «Винисиус много рассказывает о «Реале»
06 Июля
22:03 · Испания. Ла Лига
Трансфер Роке в «Барселону» под угрозой срыва слухи
21:40 · Испания. Ла Лига
У «Барселоны» есть 24 часа, чтобы завершить сделку по Витору Роке слухи
14:23 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, когда Фернандес приедет в Санкт-Петербург
13:20 · Россия. Премьер-лига
Сколько «Зенит» заплатит за Марио Фернандеса - названа сумма
05 Июля
22:03 · Испания. Ла Лига
Тарханов: «Уход Анчелотти – плюс для сборной Бразилии, минус для «Реала» эксклюзив
19:50 · Россия. Премьер-лига
Представитель Виктора Уго высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»
09:09 · Бразилия
Экс-футболист «Спартака» может переехать в лигу, где играет Роналду
04 Июля
20:25 · Испания. Ла Лига
«Атлетико Паранаэнсе» получит бонусы, если Витор Роке выиграет «Золотой мяч» слухи
Все новости
Рекомендуем