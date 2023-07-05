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Чемпионат Бразилии. Серия А

Экс-футболист «Спартака» может переехать в лигу, где играет Роналду

05 Июля 2023 • 09:09 Комментировать

Бывший защитник московского «Спартака», а ныне игрок «Фламенго» Айртон Лукас может продолжить карьеру на Ближнем Востоке. По сообщениям Sahafahh, интерес к 26-летнему южноамериканцу проявляет саудовский «Аль-Хиляль».

Как отмечает источник, руководство клуба из Саудовской Аравии в ближайшем будущем сделает предложение бразильцу.

Айртон выступал за «Спартак» с 2019 по 2022 год. Весной прошлого года защитник ушел в аренду во «Фламенго», а спустя некоторое время бразильцы выкупили права на футболиста.

В минувшем сезоне Лукас провел десять матчей за команду из Рио-де-Жанейро, забил три мяча и сделал результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Фламенго Аль-Хиляль Айртон Лукас трансферы футбола - лето 2023
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