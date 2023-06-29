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Чемпионат Бразилии. Серия А

Роналду будет тренировать португалец

29 Июня 2023 • 19:04 Комментировать

Новым главным тренером «Аль-Насра» станет португальский тренер Луиш Каштру. Как сообщает в социальных сетях журналистка бразильского филиала портала Goal Раиса Симпличио, 61-летний специалист уже принял предложение из Саудовской Аравии.

Отмечается, что Каштру покинет «Ботафого» после матча против «Магальянеса», который состоится в ночь с четверга на пятницу, если говорить о европейском времени.

В Европе Луиш Каштру работал со многими португальскими командами, а также с украинским «Шахтёром».

Как известно, за «Аль-Наср» выступает звёздный португальский футболист Криштиану Роналду.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Ботафого Аль-Наср Луиш Каштру
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