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Чемпионат Бразилии. Серия А

«Аль-Садд» покупает 19-летнего форварда «Палмейраса»

27 Июня 2023 • 03:23 Комментировать
Палмейрас Сан-Паулу
0:1
Ботафого Рио-де-Жанейро
окончен

19-летний нападающий бразильского «Палмейраса» Джовани Энрике продолжит карьеру в богатом азиатском чемпионате.

По информации издания Globo, форвард одного из лидеров Серии А присоединится к катарскому «Аль-Садду». Сообщается, что сумма сделки составит около девяти миллионов евро, однако половина прав на игрока останется у «зелёных». Известно, что молодой футболист отсутствовал на последнем матче против «Ботафого» из-за поездки в Катар.

В нынешнем сезоне воспитанник «Палмейраса» провёл за родной клуб 15 матчей во всех состязаниях, забив один гол при трёх ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость правого вингера в 10 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Палмейрас Аль-Садд трансферы футбола - лето 2023 Джовани Энрике
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