«Аль-Садд» покупает 19-летнего форварда «Палмейраса»

19-летний нападающий бразильского «Палмейраса» Джовани Энрике продолжит карьеру в богатом азиатском чемпионате.

По информации издания Globo, форвард одного из лидеров Серии А присоединится к катарскому «Аль-Садду». Сообщается, что сумма сделки составит около девяти миллионов евро, однако половина прав на игрока останется у «зелёных». Известно, что молодой футболист отсутствовал на последнем матче против «Ботафого» из-за поездки в Катар.

В нынешнем сезоне воспитанник «Палмейраса» провёл за родной клуб 15 матчей во всех состязаниях, забив один гол при трёх ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость правого вингера в 10 миллионов евро.