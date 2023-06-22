Президент «Гремио» подтвердил проблемы Суареса

С начала 2023 календарного года нападающий Луис Суарес выступает за «Гремио». Уругваец может досрочно завершить карьеру из-за серьёзных проблем с коленом. Президент бразильского клуба Альберто Герра высказался по поводу ситуации 36-летнего Суареса.

«Суарес достиг своего предела. Ему почти каждый день делают инъекции и специальные процедуры. Он постоянно чувствует боль», - слова президента «Гремио» приводит на своих страницах портал Goal.

Ранее в своей картере Луис Суарес выступал за «Насьональ», «Гронинген», «Аякс», «Ливерпуль», «Барселону» и «Атлетико».