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Чемпионат Бразилии. Серия А

Президент «Гремио» подтвердил проблемы Суареса

22 Июня 2023 • 19:13 Комментировать

С начала 2023 календарного года нападающий Луис Суарес выступает за «Гремио». Уругваец может досрочно завершить карьеру из-за серьёзных проблем с коленом. Президент бразильского клуба Альберто Герра высказался по поводу ситуации 36-летнего Суареса.

«Суарес достиг своего предела. Ему почти каждый день делают инъекции и специальные процедуры. Он постоянно чувствует боль», - слова президента «Гремио» приводит на своих страницах портал Goal.

Ранее в своей картере Луис Суарес выступал за «Насьональ», «Гронинген», «Аякс», «Ливерпуль», «Барселону» и «Атлетико».

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Гремио Луис Суарес
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