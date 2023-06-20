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Чемпионат Бразилии. Серия А

Луис Суарес может завершить карьеру слухи

20 Июня 2023 • 21:51 Комментировать
Гремио
...
Куяба
26.08 23:00

Нападающий «Гремио» Луис Суарес может завершить футбольную карьеру.

По информации издания Esportes GZH в «Гремио» предполагают, что Луис Суарес скоро объявит о завершении своей футбольной карьеры. Игрок сообщил руководству клуба, что больше не выдерживает боли в правом колене. В настоящее время стороны обсуждают детали оформления всех необходимых бюрократических процедур, если бомбардир окончательно примет решение.

Сообщается, что в договор будет включен пункт, предусматривающий компенсацию для «Гремио» в случае заключения Суаресом контракта с другим клубом. Ранее была информация, что «Интер Майами» проявил интерес к игроку по просьбе Месси.

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Евро-Футбол.Ру,
Гремио Луис Суарес
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ГРЕМИО КУЯБА
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