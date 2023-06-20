Нападающий «Гремио» Луис Суарес может завершить футбольную карьеру.

По информации издания Esportes GZH в «Гремио» предполагают, что Луис Суарес скоро объявит о завершении своей футбольной карьеры. Игрок сообщил руководству клуба, что больше не выдерживает боли в правом колене. В настоящее время стороны обсуждают детали оформления всех необходимых бюрократических процедур, если бомбардир окончательно примет решение.

Сообщается, что в договор будет включен пункт, предусматривающий компенсацию для «Гремио» в случае заключения Суаресом контракта с другим клубом. Ранее была информация, что «Интер Майами» проявил интерес к игроку по просьбе Месси.