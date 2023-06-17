Известный футбольный специалист Луис Фелипе Сколари, который работал со сборной Бразилии и лондонским «Челси», трудоустроился у себя на родине. 74-летний тренер занял пост наставника «Атлетико Минейро», об этом рапортует клубная пресс-служба.

Как информирует источник, стороны заключили трудовое соглашение, которое будет рассчитано до конца 2024 года. Последним местом работы Сколари был «Атлетико Паранаэнсе».

В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии «Атлетико Минейро» провел десять поединков. Команда Сколари набрала 18 баллов и располагается на четвертой позиции в турнирной таблице.