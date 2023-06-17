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Чемпионат Бразилии. Серия А

Сколари возглавил бразильский клуб официально

17 Июня 2023 • 11:05 Комментировать

Известный футбольный специалист Луис Фелипе Сколари, который работал со сборной Бразилии и лондонским «Челси», трудоустроился у себя на родине. 74-летний тренер занял пост наставника «Атлетико Минейро», об этом рапортует клубная пресс-служба.

Как информирует источник, стороны заключили трудовое соглашение, которое будет рассчитано до конца 2024 года. Последним местом работы Сколари был «Атлетико Паранаэнсе».

В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии «Атлетико Минейро» провел десять поединков. Команда Сколари набрала 18 баллов и располагается на четвертой позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Луис Фелипе Сколари Атлетико Паранаэнсе
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