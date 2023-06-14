Видаль объявил, что покинет «Фламенго»

Чилийский футболист Артуро Видаль анонсировал свое расставание с «Фламенго», в котором он провел последние два года. Так как в бразильском футболе контракты, в отличие от европейского, заключаются до конца календарного года, то до расставания еще есть несколько месяцев. Но для себя чилиец все уже решил - он хочет вернуться на родину.

- Я не останусь во «Фламенго», я хочу вернуться в Чили, в «Коло-Коло». Но я должен еще проанализировать ситуацию. Сейчас много говорить об этом означало бы проявить неуважение к клубу, - цитирует слова Видаля итальянское новостное агентство ITASportPress.