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Чемпионат Бразилии. Серия А

Видаль объявил, что покинет «Фламенго»

14 Июня 2023 • 05:09 Комментировать

Чилийский футболист Артуро Видаль анонсировал свое расставание с «Фламенго», в котором он провел последние два года. Так как в бразильском футболе контракты, в отличие от европейского, заключаются до конца календарного года, то до расставания еще есть несколько месяцев. Но для себя чилиец все уже решил - он хочет вернуться на родину.

- Я не останусь во «Фламенго», я хочу вернуться в Чили, в «Коло-Коло». Но я должен еще проанализировать ситуацию. Сейчас много говорить об этом означало бы проявить неуважение к клубу, - цитирует слова Видаля итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Фламенго Артуро Видаль Коло-Коло
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