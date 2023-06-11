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Чемпионат Бразилии. Серия А

Сборная Бразилии сыграет с Гвинеей в чёрных футболках

11 Июня 2023 • 22:31 Комментировать

Сборная Бразилии по футболу готовится провести товарищеский матч с Гвинеей, он состоится в следующую субботу. И в нем бразильцы принципиально откажутся от своих привычных желтых футболок - и сыграют в черных.

Таким образом команда, которая пока что остается без главного тренера, выступит против расизма и поддержит Винисиуса Жуниора, который, как известно, часто становится жертвой расистских нападок. Но черные футболки бразильцы наденут лишь на первый тайм - после перерыва они сыграют уже в своих традиционных футболках.

А игра пройдет в Барселоне, но не на «Камп Ноу», а на стадионе «Эспаньола». 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Сборная Гвинеи
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