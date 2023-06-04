Бывший президент Бразилии решил посетить футбольный матч, но его встретили очень жёстко

Бывший бразильский президент Жаир Болсонаро, прославившийся своим принципиальным нежеланием носить маску во время «пандемии COVID19», решил посетить футбольный матч - впервые после своего проигрыша в очередных президентских выборах.

Однако его появление мало того, что принесло неудачу «Сан-Паулу», который проиграл «Ресифе» в основное время матча Кубка Бразилии, но и было встречено очень жестко - бразильские поклонники футбола, не самые вежливые и спокойные в мире, освистали и обругали его последними словами.

А выслушивать это пришлось долго - матч перешел в дополнительное время, после чего «Сан-Паулу» все-таки обыграл соперника в серии пенальти.