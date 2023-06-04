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Чемпионат Бразилии. Серия А

Бывший президент Бразилии решил посетить футбольный матч, но его встретили очень жёстко

04 Июня 2023 • 02:31 Комментировать
Сан-Паулу
1:3
Спорт Ресифи
окончен после пенальти

Бывший бразильский президент Жаир Болсонаро, прославившийся своим принципиальным нежеланием носить маску во время «пандемии COVID19», решил посетить футбольный матч - впервые после своего проигрыша в очередных президентских выборах.

Однако его появление мало того, что принесло неудачу «Сан-Паулу», который проиграл «Ресифе» в основное время матча Кубка Бразилии, но и было встречено очень жестко - бразильские поклонники футбола, не самые вежливые и спокойные в мире, освистали и обругали его последними словами.

А выслушивать это пришлось долго - матч перешел в дополнительное время, после чего «Сан-Паулу» все-таки обыграл соперника в серии пенальти. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сан-Паулу Ресифе Жаир Болсонаро
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