Бразильский полузащитник Густаво Манутан в ближайшее время подпишет полноценный контракт с питерским «Зенитом».

Как сообщает «РБ Спорт», руководство команды с берегов Невы договорилось с «Коринтиансом», которому принадлежат права на игрока, о выкупе. Отмечается, что соглашение будет рассчитано до 30 июня 2026 года.

21-летний футболист в нынешнем сезоне принял участие в 28 играх во всех турнирах, в основном выходя на замены, но при этом принося большую пользу команде. На его счету шесть забитых мячей и три результативные передачи партнерам по команде.