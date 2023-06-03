Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Бразилии. Серия А

«Зенит» договорился о выкупе Мантуана у «Коринтианса» слухи

03 Июня 2023 • 10:14 Комментировать

Бразильский полузащитник Густаво Манутан в ближайшее время подпишет полноценный контракт с питерским «Зенитом».

Как сообщает «РБ Спорт», руководство команды с берегов Невы договорилось с «Коринтиансом», которому принадлежат права на игрока, о выкупе. Отмечается, что соглашение будет рассчитано до 30 июня 2026 года.

21-летний футболист в нынешнем сезоне принял участие в 28 играх во всех турнирах, в основном выходя на замены, но при этом принося большую пользу команде. На его счету шесть забитых мячей и три результативные передачи партнерам по команде.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Коринтианс Густаво Мантуан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
03.06.23 в 22:00
Форталеза Сеара Форталеза Сеара
Байя Байя
1.80 3.65 4.40
Видео
04.06.23 в 00:30
Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе
Ботафого Рио-де-Жанейро Ботафого Рио-де-Жанейро
2.50 3.20 2.85
Видео
04.06.23 в 00:30
Крузейро Крузейро
Атлетико Минейро Атлетико Минейро
Видео
04.06.23 в 00:30
Америка Минейро Америка Минейро
Коринтианс Коринтианс
2.48 3.25 2.90
Видео
04.06.23 в 03:00
Сантос Сантос
Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре
2.70 3.10 2.75
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Июня
10:14 · Бразилия
«Зенит» договорился о выкупе Мантуана у «Коринтианса» слухи
02 Июня
17:04 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Соуто готов к переезду в Россию»
12:12 · Франция. Лига 1
Сестра Неймара нашла форварду новый клуб
31 Мая
16:56 · Бразилия
Пато: «Восемнадцать мне опять»
03:05 · Бразилия
Дуглас Коста не хочет платить алименты - ему грозит тюрьма
02:57 · Бразилия
«Боцман» - Неймар приглашает в морской супер-круиз в конце года видео
30 Мая
23:15 · Россия. Премьер-лига
Аршавин считает, что сборной России стоит сыграть с Бразилией
15:03 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА до сих пор не подтвердил выкуп Мойзеса
29 Мая
18:26 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Зенита» может перейти в «Эвертон»
13:39 · Россия. Премьер-лига
Агент Эруклеса: «Мой клиент отказался от перехода в «Спартак»? Это неправда» эксклюзив
27 Мая
12:24 · Бразилия
«Сан-Паулу» подписал Лионеля Месси
26 Мая
22:55 · Бразилия
Пато продолжит карьеру на родине официально
19:04 · Россия. Премьер-лига
Ду Кейрос попрощался с «Коринтиансом» и присоединится к «Зениту» 2
16:37 · Россия. Премьер-лига
Агент Мантуана сомневается, что футболист останется в «Зените»
25 Мая
23:02 · Испания. Ла Лига
«Барселона» охладила интерес к Витору Роке, оценённому в 45 млн евро
Все новости
Рекомендуем