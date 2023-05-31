Пато: «Восемнадцать мне опять»

Мы уже сообщали, что бывший нападающий «Милана» Алешандре Пато решил продолжить карьеру в «Сан-Паулу», он подписал новый контракт именно с этим клубом. Пато не выступал полтора года с тех пор, как в начале прошлого года порвал с «Орландо» из МЛС. Пато будет выступать в «Сан-Паулу» под двенадцатым номером. Это его третий приход в данный клуб.

- Я чувствую себя, словно мне снова 18. Все в полном порядке, как физика, так и менталитет. Я готовлюсь, буду стараться быт полезным клубу, - цитирует слова Пато итальянское новостное агентство ITASportPress.

Пато выступал за «Милан» с 2008 по 2013 год.