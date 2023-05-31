Дуглас Коста не хочет платить алименты - ему грозит тюрьма

Еще один бразильский игрок может проследовать по тернистой дорожке Дани Алвеса - что любопытно, он в прошлом также выступал за «Ювентус». Речь о Дугласе Косте, который успел также поиграть за донецкий «Шахтёр» и «Баварию».

Дело в том, что он не особо спешит выплачивать алименты бывшей супруге - настолько, что та разозлилась и обратилась в суд. И теперь суд Порто Алегре приговорил Дугласа к годичному тюремному сроку в назидание.

Адвокат игрока, Сержио Кейруш, пытается оспорить «небо в клеточку» для своего клиента и убедить судей, что он не заслуживает «темницы сырой», а все можно решить полюбовно. Убедит ли - посмотрим.