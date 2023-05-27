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Чемпионат Бразилии. Серия А

«Сан-Паулу» подписал Лионеля Месси

27 Мая 2023 • 12:24 Комментировать

Руководство «Сан-Паулу» заключило соглашение с Лионелем Месси да Силвой, сообщает Globo. 10-летний мальчик в течение последних пяти лет тренировался в академии бразильского клуба.

Стоит отметить, что начинающего футболиста назвали в честь звездного аргентинского форварда Лионеля Месси. При этом сам да Силва является поклонником португальца Криштиану Роналду.

В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии «Сан-Паулу» провел семь матчей. Команда набрала 12 баллов и располагается на восьмой позиции в турнирной таблице.

В ближайшем матче «Сан-Паулу» на своем поле встретится с «Гоясом». Встреча состоится в воскресенье, 28 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Сан-Паулу трансферы футбола - лето 2023 Лионель Месси да Силва
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