«Сан-Паулу» подписал Лионеля Месси

Руководство «Сан-Паулу» заключило соглашение с Лионелем Месси да Силвой, сообщает Globo. 10-летний мальчик в течение последних пяти лет тренировался в академии бразильского клуба.

Стоит отметить, что начинающего футболиста назвали в честь звездного аргентинского форварда Лионеля Месси. При этом сам да Силва является поклонником португальца Криштиану Роналду.

В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии «Сан-Паулу» провел семь матчей. Команда набрала 12 баллов и располагается на восьмой позиции в турнирной таблице.

В ближайшем матче «Сан-Паулу» на своем поле встретится с «Гоясом». Встреча состоится в воскресенье, 28 мая.