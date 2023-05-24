Луис Суарес может переехать в МЛС

Бывший нападающий «Ливерпуля» и каталонской «Барселоны» Луис Суарес может покинуть свой нынешний клуб - «Гремио» - в летнее трансферное окно. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Экрема Конура.

Согласно сведениям журналиста, у опытного уругвайского бомбардира есть несколько предложений от клубов МЛС.

В нынешнем сезоне Суарес принял участие в 22 поединках, записав на свой счет 11 забитых мячей и шесть голевых передач.

36-летний центральный нападающий пополнил ряды «Гремио» в январе текущего года. Срок контракта между сторонами рассчитан до конца 2024 года.