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Чемпионат Бразилии. Серия А

Луис Суарес может переехать в МЛС

24 Мая 2023 • 08:59 Комментировать

Бывший нападающий «Ливерпуля» и каталонской «Барселоны» Луис Суарес может покинуть свой нынешний клуб - «Гремио» - в летнее трансферное окно. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Экрема Конура.

Согласно сведениям журналиста, у опытного уругвайского бомбардира есть несколько предложений от клубов МЛС.

В нынешнем сезоне Суарес принял участие в 22 поединках, записав на свой счет 11 забитых мячей и шесть голевых передач.

36-летний центральный нападающий пополнил ряды «Гремио» в январе текущего года. Срок контракта между сторонами рассчитан до конца 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Гремио Луис Суарес трансферы футбола - лето 2023
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