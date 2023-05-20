Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Бразилии. Серия А

Луис Суарес забил красивейший гол в Кубке Бразилии видео

20 Мая 2023 • 04:42 Комментировать
Гремио
1:1
Крузейро
окончен

Уругвайский нападающий Луис Суарес продолжает блистать в Бразилии, на сей раз он забил прекрасный гол за свой «Гремио» в игре против «Крузейро». Гол Суареса позволил сравнять счет, команды разошлись миром - 1:1 и отношения выяснят в ответном матче.

Что до самого гола, то Суарес, получив мяч примерно в 22 метрах от ворот, внешней стороной стопы, практически без размаха, отправил мяч прямо в верхний угол ворот, сорвав аплодисменты.

Напомним, что уругвайский форвард выступал в Европе вплоть до конца прошлого сезона, его последним клубом в европейском футболе был мадридский «Атлетико». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гремио Луис Суарес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
20.05.23 в 22:00
Байя Байя
Гойяс Гойяс
1.80 3.55 4.50
Видео
21.05.23 в 00:30
Америка Минейро Америка Минейро
Форталеза Сеара Форталеза Сеара
2.60 3.45 2.60
Видео
21.05.23 в 00:30
Ред Булл Брагантино Ред Булл Брагантино
Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе
2.49 3.20 2.90
Видео
21.05.23 в 00:30
Ботафого Рио-де-Жанейро Ботафого Рио-де-Жанейро
Флуминенсе Флуминенсе
3.10 3.25 2.31
Видео
21.05.23 в 00:30
Сан-Паулу Сан-Паулу
Васко да Гама Васко да Гама
Видео
21.05.23 в 00:30
Коритиба Парана Коритиба Парана
Атлетико Минейро Атлетико Минейро
3.85 3.35 2.00
Видео
21.05.23 в 03:00
Сантос Сантос
Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу
4.60 3.45 1.81
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Мая
04:42 · Бразилия
Луис Суарес забил красивейший гол в Кубке Бразилии видео
19 Мая
17:24 · Россия. Премьер-лига
Агент отреагировал на обвинение Мойзеса в махинациях со ставками
16:31 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» хочет вернуть Бальбуэну, но есть проблема
09:35 · Бразилия
Луис Араухо перешёл во «Фламенго» официально
02:11 · Бразилия
«Достала» - бывшая невеста Роналдо рассказала, как замучила его в постели
18 Мая
17:55 · Италия. Серия А
Неста: «Для меня лучший - Роналдо, а не Роналду или Месси»
16 Мая
19:30 · Россия. Премьер-лига
Агент ответил на вопрос о будущем Мантуана в «Зените»
14:56 · Бразилия
В Сантосе открыли мавзолей Пеле
10:43 · Испания. Ла Лига
«Барселона» купит нападающего за 45 млн евро
07:21 · Россия. Премьер-лига
«Палмейрас» хочет купить одного из лидеров «Зенита»
13 Мая
11:40 · Россия. Премьер-лига
«Сан-Паулу»: «Больше никак не связаны с Педриньо»
10:26 · Испания. Ла Лига
«Барселона» решила продолжить борьбу за трансфер Роке
08:38 · Бразилия
Пато согласовал контракт с новым клубом
12 Мая
13:55 · Бразилия
Пато нашёл себе новый клуб с зарплатой в 9 тысяч евро 1
11:28 · Англия. Премьер-лига
Силва может уйти из «Челси»
Все новости
Рекомендуем