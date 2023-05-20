Уругвайский нападающий Луис Суарес продолжает блистать в Бразилии, на сей раз он забил прекрасный гол за свой «Гремио» в игре против «Крузейро». Гол Суареса позволил сравнять счет, команды разошлись миром - 1:1 и отношения выяснят в ответном матче.

Что до самого гола, то Суарес, получив мяч примерно в 22 метрах от ворот, внешней стороной стопы, практически без размаха, отправил мяч прямо в верхний угол ворот, сорвав аплодисменты.

Напомним, что уругвайский форвард выступал в Европе вплоть до конца прошлого сезона, его последним клубом в европейском футболе был мадридский «Атлетико».