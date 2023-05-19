Бразильский нападающий Луис Араухо перешёл из «Атланты Юнайтед» во «Фламенго», сообщает официальный сайт клуба из МЛС.

Сообщается, что сумма трансфера составила 9 миллионов евро. Контракт 26-летнего Араухо с бразильским клубом рассчитан до лета 2027 года.

В текущем году вингер провёл за «Атланту» 14 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи. Сейчас портал Transfermarkt оценивает бразильца в 6 миллионов евро.

Ранее Араухо также выступал за такие клубы, как «Лилль», «Сан-Паулу» и «Мирасол». В составе французской команды футболист становился победителем Лиги 1 и обладателем Суперкубка Франции. Отметим, что национальную сборную своей страны на международных турнирах Араухо не представлял.