«Достала» - бывшая невеста Роналдо рассказала, как замучила его в постели

Мишель Умесу, 41-летняя бывшая невеста Роналдо, известная в Бразилии бодибилдер, решила, как водится, «похайповать» и рассказала о некоторых аспектах своей интимной жизни с «Зубастиком», от которого у нее есть дочь. Мишель в свое время активно поглощала стероиды для роста мышечной массы, но у них оказались побочные эффекты - девушка, что называется, «достала» Роналдо в постели, по ее собственным словам.

- Для наращивания мышечной массы я в то время активно употребляла стероиды. Но это имело побочные эффекты, потеря волос, изменение голоса, а также... огромное сексуальное желание. Я стала ненасытной. Знаю, что это проблема, это ненормально, но такая вот сложилась ситуация. Гормональная проблема, - поведала Умесу в социальных сетях.

Сейчас ее «либидо» пришел в порядок, «хочу заниматься любовью только после свадьбы», добавила 41-летняя «невеста» в заключительной части своей публикации.