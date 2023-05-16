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Чемпионат Бразилии. Серия А

В Сантосе открыли мавзолей Пеле

16 Мая 2023 • 14:56 Комментировать

В бразильском городе Сантос открыли мавзолей памяти Пеле - Короля футбола, скончавшегося 29 декабря прошлого года. Теперь каждый желающий может посетить место, где покоится тело великого бразильца.

Встречать их будут две позолоченные статуи футболиста, а внутри мавзолея будет также и музей игрока - там можно будет найти и посмотреть различные футболки, мячи и другие предметы, с которыми соприкасался Пеле в ходе своей уникальной карьеры.

Напомним, что он остается единственным игроком в истории футбола, который трижды становился чемпионом мира - в 1958, 1962 и 1970 годах. 

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Сантос
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