Пато согласовал контракт с новым клубом

Известный бразильский форвард Алеандро Пато продолжит карьеру на родине. Как сообщил в своих социальных сетях инсайдер Николо Скира, новым местом работы 33-летнего нападающего станет «Сан-Паулу».

Алешандре присоединится к команде на правах свободного агента. С ним будет подписан краткосрочный трудовой договор, рассчитанный до конца текущего года.

Последним местом работы бразильского футболиста был американский «Орландо Сити».

В Европе Пато известен по выступлениям за «Милан», лондонский «Челси» и испанский «Вильярреал». В составе сборной Бразилии нападающий провел 27 поединков и отметился десятью забитыми мячами.