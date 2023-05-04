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Чемпионат Бразилии. Серия А

Абель Феррейра близок к продлению контракта с «Палмейрасом» до 2027 года

04 Мая 2023 • 19:19 Комментировать
Гойяс
...
Палмейрас Сан-Паулу
08.05 00:30

Наставник «Палмейраса» Абель Феррейра близок к продлению контракта с клубом из Сан-Паулу.

По информации издания UOL, португальский специалист ведёт переговоры с руководством «зелёно-белых» о продлении соглашения до 2027 года. Боссы «Палмейраса» предлагают Феррейре контракт в размере шести миллионов евро. Текущее соглашение тренера рассчитано до 2024 года.

Абель Феррейра руководит «Палмейрасом» с 2020 года. Под его руководством клуб выиграл прошлый розыгрыш бразильской Серии А, а также два трофея Кубка Либертадорес в 2020 и 2021 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Палмейрас Абель Феррейра
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ГОЙЯС ПАЛМЕЙРАС САН-ПАУЛУ
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