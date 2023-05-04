Бразильский клуб отказался от Хамеса

Колумбийский полузащитник Хамес Родригес, который в настоящий момент находится в статусе свободного агента, не смог трудоустроиться в «Ботафого». Как сообщили журналисты Fichajes, руководство бразильского клуба отказалось от трансфера игрока.

Последним местом работы Родригеса был пирейский «Олимпиакос». 31-летний колумбиец также известен по выступлениям за мадридский «Реал», мюнхенскую «Баварию», «Эвертон» и Монако».

В нынешнем сезоне чемпионата Греции Родригес провел 20 поединков, в которых записал на свой счет пять забитых мячей (один – с пенальти) и шесть результативных передач.