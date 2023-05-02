Бразильский специалист Вандерлей Лушембурго занял пост главного тренера «Коринтианса», об этом сообщается на официальном сайте клуба. Стороны заключили краткосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до завершения нынешнего сезона.

Дебютный поединок под руководством Лушембурго команда проведет уже сегодня, 2 мая. В этот день «Коринтиансу» предстоит матч против «Индепендьенте дель Валье» в рамках группового этапа Кубка Либертадорес.

Вандерлей поработал во многих бразильских клубах. У 70-летнего специалиста также есть опыт в Европе. Он возглавлял мадридский «Реал» в сезоне-2004/2005.