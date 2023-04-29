«Коринтианс» приглашает Тите, но тот пока не решается

Бывший наставник бразильской сборной Тите подыскивает себе варианты для продолжения профессиональной карьеры. К нему обратились соотечественники из «Коринтианса», которые подыскивают нового тренера и также обращались к Карлосу Тевесу.

«Коринтианс» готов предложить Тите контракт на четыре года, но тот пока что не решается, так как у него есть серьезное предложение от европейского клуба, название которого не приводится.

Если не получится договориться ни с Тевесом, ни с Тите, то есть третий вариант - другой бывший наставник бразильской сборной Вандерлей Лушембурго, который уже несколько лет без работы.