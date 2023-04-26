Бывшего чемпиона мира-2002 лишили медали из-за долгов, накопившихся за образование дочерей

То, что даже успешная футбольная карьера еще не означает успех в жизни, в очередной раз подтверждает случай Вампеты - еще одного бывшего бразильского футболиста «ПСВ», «Интера» и «ПСЖ», а также чемпиона мира в 2002 году, в сборной «Зубастика» Роналдо.

Не так давно он остался без всех своих наград и медалей, в том числе и той, за победу в чемпионате мира. Суд арестовал все его имущество и конфисковал его из-за долгов, накопившихся за образование его дочерей (а это более 50 тысяч евро).

Его пенсии в 3385 реалов, что равно 610 евро, не хватает для покрытия таких долгов, поэтому Вампету оставили без уникальных трофеев его карьеры. Впрочем, небольшая возможность вернуть их у него есть - до 29 апреля он еще может выкупить их обратно.

Роналдо, помоги боевому товарищу!