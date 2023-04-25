Агент высказался о возможном участии Вагнера Лава в товарищеских матчах за ЦСКА

Эвандру Феррейра, агент экс-форварда ЦСКА Вагнера Лава, ответил на вопрос о возможном участии футболиста в товарищеском матче за «красно-синих».

«Возможен ли в будущем приезд Вагнера по примеру Карвальо? У него контракт со «Спорт Ресифи» до декабря. Пока это неосуществимо. У него еще осталось несколько очень важных игр в этом сезоне», — приводит слова Феррейры «Спорт-Экспресс».

Напомним, 38-летний игрок выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и в 2013 году. В текущем сезоне Вагнер Лав провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал 4 ассиста. Контракт бразильца с клубом «Спорт Ресифи» рассчитан до конца этого года.