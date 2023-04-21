Дикий случай произошел в Бразилии, в любительском городском чемпионате Монте-Клароса, что в 450 километрах от Белу-Оризонте. В ходе игры местных команд 47-летний арбитр назначил пенальти, что очень не понравилось игроку наказанной команды. 25-летний игрок начал бурно оспаривать решение судьи, и, судя по всему, даже угрожать его жизни.

Ответ оказался очень жестким - на поле выбежал 14-летний сын арбитра, который передал тому нож. И после этого судья решил совершить свой «главный суд», несколько раз пырнув обидчика. К счастью, удары были несильными, они не оказались фатальными, хотя раненый все еще остается в больнице.

Ну а арбитр, превратившийся в агрессора, вместе с сыном успел добежать до автомобиля и скрыться, но позже его нашли и арестовали. Он считает, что действовал в рамках самообороны.