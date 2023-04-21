Фонд Пеле требует увековечить его имя в словаре португальского языка

Великий бразилец Пеле, в конце прошлого года ушедший в мир иной, до сих пор остается единственным футболистом, выигравшим три чемпионата мира. Фонд его имени в родной для Пеле Бразилии предлагает увековечить имя великого футболиста в словаре португальского языка.

Значение слова «Пеле» следует понимать, исходя из предложения представителей фонда, как «великолепный», «уникальный», «неповторимый». В Бразилии уже заработал сайт, на котором собираются подписи для продвижения данной инициативы.

Напомним, что Пеле скончался в результате продолжительной болезни 29 декабря прошлого года в возрасте 81 года.