Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Бразилии. Серия А

Луис Суарес начал регулярно мазать пенальти в Бразилии - уже 3 из 4

19 Апреля 2023 • 12:11 Комментировать

Уругвайский нападающий Луис Суарес проводит отменный сезон в «Гремио», в пятнадцати матчах на его счету уже восемь голов и четыре голевые передачи. Но, в то же время, Луис Суарес начал часто промахиваться с пенальти - он реализовал лишь одну попытку из четырех, промазав 75 процентов исполненных одиннадцатиметровых.

Для сравнения, в ходе своей европейской карьеры Суарес в общей сложности исполнил 53 пенальти, не забив четырнадцать из них, то есть лишь 26 процентов. Не самый выдающийся показатель, но в сравнении с нынешними его показателями...

Напомним, что в европейском футболе Луис Суарес выступал за «Гронинген», «Аякс», «Ливерпуль», «Барселону» и мадридский «Атлетико». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гремио Луис Суарес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Апреля
12:11 · Бразилия
Луис Суарес начал регулярно мазать пенальти в Бразилии - уже 3 из 4
18 Апреля
09:58 · Бразилия
Сын «Императора» Адриано начинает профессиональную карьеру
15 Апреля
16:39 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА не обращался насчёт выкупа Мойзеса – агент
13:33 · Бразилия
Бывший голеадор «ПСЖ» возобновляет карьеру в 42 года
03:03 · Бразилия
Сампаоли – новый главный тренер «Фламенго» официально
14 Апреля
18:25 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Зенита» высказался о будущем Мантуана 1
14:54 · Россия. Премьер-лига
Агент: «На данный момент переговоров о выкупе Мантуана нет»
08:51 · Россия. Премьер-лига
«Интернасьонал» не отпустил Фернандеса в ЦСКА
08:12 · Бразилия
Назвал клуб, который хочет подписать Хамеса
13 Апреля
18:56 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА действительно хотел вернуть Марио Фернандеса
13:03 · Англия. Премьер-лига
Тьяго Силва может перейти из «Челси» в бразильский клуб 1
11 Апреля
20:27 · Бразилия
Витор Перейра уволен из «Фламенго» официально
14:24 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Палмейраса» посоветовал тен Хагу «заткнуться»
10 Апреля
13:17 · Бразилия
Марсело забил, и «Флуминенсе» стал чемпионом Лиги Кариоки
08 Апреля
19:30 · Россия. Премьер-лига
Агент Фукса высказался о возможном возвращении игрока в ЦСКА
Все новости
Рекомендуем