Луис Суарес начал регулярно мазать пенальти в Бразилии - уже 3 из 4

Уругвайский нападающий Луис Суарес проводит отменный сезон в «Гремио», в пятнадцати матчах на его счету уже восемь голов и четыре голевые передачи. Но, в то же время, Луис Суарес начал часто промахиваться с пенальти - он реализовал лишь одну попытку из четырех, промазав 75 процентов исполненных одиннадцатиметровых.

Для сравнения, в ходе своей европейской карьеры Суарес в общей сложности исполнил 53 пенальти, не забив четырнадцать из них, то есть лишь 26 процентов. Не самый выдающийся показатель, но в сравнении с нынешними его показателями...

Напомним, что в европейском футболе Луис Суарес выступал за «Гронинген», «Аякс», «Ливерпуль», «Барселону» и мадридский «Атлетико».