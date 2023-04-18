Сын «Императора» Адриано начинает профессиональную карьеру

Адриано Карвальо Рибейро, сын бывшего нападающего «Пармы» и «Интера» Адриано Лейте Рибейро, начинает свою профессиональную карьеру. Родившийся в 2006 году футболист подписал свой первый профессиональный контракт с бразильским клубом «Серрано», расположенным в Петрополисе, неподалеку от Рио де Жанейро.

При этом он уже провел за него достаточно много матчей - двадцать семь, в которых ему удалось забить двадцать голов. Ранее он успел поиграть за детские клубы «Гремио», а также «Боавишты».

В то же время не так давно потерпел крах брак его отца - 41-летний бывший футболист развелся через 24 дня после свадьбы.