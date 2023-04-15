Бывший голеадор «ПСЖ» возобновляет карьеру в 42 года

Бразильский атакующий полузащитник Андерсон Луиз де Карвальо, известный более как Нене, в 2012 году вместе с Оливье Жиру ставший лучшим бомбардиром французского чемпионата в составе «ПСЖ» (за него бразилец выступал с 2010 по 2013 год, забив в общей сложности 48 голов), решил возобновить карьеру во второй лиге бразильского чемпионата.

Он подписал контракт с «Жувентуд» до конца сезона - то есть до 31 декабря 2023 года. Последним европейским клубом Нене был «Вест Хэм» в 2015 году. А до «Жувентуда» он успел поиграть какое-то время также в «Васко да Гама», «Сан-Паулу» и «Флуминенсе».