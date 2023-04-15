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Чемпионат Бразилии. Серия А

Сампаоли – новый главный тренер «Фламенго» официально

15 Апреля 2023 • 03:03 Комментировать
Фламенго
...
Коритиба Парана
16.04 22:00

Бразильский «Фламенго» объявил о назначении Хорхе Сампаоли на должность главного тренера.

Специалист подписал с клубом трудовое соглашение, рассчитанное до 31 декабря 2024 года, сообщает пресс-служба «Фламенго». Прежним местом работы Сампаоли была испанская «Севилья», которую аргентинец возглавлял с октября 2022 года по 20 марта. У руля бразильского гранда 63-летний наставник заменит уволенного Витора Перейру.

Хорхе Сампаоли в недавнем прошлом уже работал в Бразилии: с 2018 по 2019 год он возглавлял «Сантос», а с 2020 по 2021 год трудился на благо «Атлетико Минейро».

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Фламенго Хорхе Сампаоли
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ФЛАМЕНГО КОРИТИБА ПАРАНА
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