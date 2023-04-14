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Чемпионат Бразилии. Серия А

Назвал клуб, который хочет подписать Хамеса

14 Апреля 2023 • 08:12 Комментировать

Колумбийский полузащитник Хамес Родригес, известный по выступлениям за мадридский «Реал» и мюнхенскую «Баварию», может продолжить карьеру за океаном. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Согласно сведениям источника, у 31-летнего футболиста есть вариант продолжения карьеры в чемпионате Бразилии. В услугах Родригеса заинтересован «Ботафого». На этой сделке лично настаивает главный тренер команды Джон Текстор.

Последним местом работы Хамеса был греческий «Олимпиакос». В данный момент колумбиец находится в статусе свободного агента.

В текущем сезоне полузащитник провел 20 матчей в чемпионате Греции, отметившись пятью голами и шестью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ботафого Хамес Родригес
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