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Чемпионат Бразилии. Серия А

Витор Перейра уволен из «Фламенго» официально

11 Апреля 2023 • 20:27 Комментировать
Маринга
...
Фламенго
14.04 02:00

Руководство «Фламенго» приняло решение разойтись с текущим наставником клуба Витором Перейрой.

Отставку специалиста и его тренерского штаба официально подтвердила пресс-служба одного из сильнейших коллективов Бразилии. Под руководством 54-летнего тренера, который возглавил клуб из Рио-де-Жанейро в начале текущего года, «Фламенго» уступил в Суперкубках Бразилии и Южной Америки, также вылетев на полуфинальной стадии с клубного чемпионата мира.

Сообщается, что новым наставником «красно-чёрных» может стать нынешний тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш, который прежде руководил бразильским клубом с 2019 по 2020 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Фламенго Жорже Жезуш Витор Перейра
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МАРИНГА ФЛАМЕНГО
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