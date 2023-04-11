Руководство «Фламенго» приняло решение разойтись с текущим наставником клуба Витором Перейрой.

Отставку специалиста и его тренерского штаба официально подтвердила пресс-служба одного из сильнейших коллективов Бразилии. Под руководством 54-летнего тренера, который возглавил клуб из Рио-де-Жанейро в начале текущего года, «Фламенго» уступил в Суперкубках Бразилии и Южной Америки, также вылетев на полуфинальной стадии с клубного чемпионата мира.

Сообщается, что новым наставником «красно-чёрных» может стать нынешний тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш, который прежде руководил бразильским клубом с 2019 по 2020 год.