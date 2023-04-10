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Чемпионат Бразилии. Серия А

Марсело забил, и «Флуминенсе» стал чемпионом Лиги Кариоки

10 Апреля 2023 • 13:17 Комментировать

Победы со счетом 2:0 в первом матче финала Лиги Кариоки не хватило «Фламенго» для победы в общем - в ответном матче «Флуминенсе» обыграл команду Артуро Видаля со счетом 4:1, а первый гол забил не кто иной, как бывший латераль мадридского «Реала» Марсело, добравшийся до «Флуминенсе» «транзитом» через греческий «Олимпиакос».

Позже его одноклубники забили еще три мяча и только после этого «Флуминенсе» позволил сопернику один мяч все-таки отквитать усилиями Айртона Лукаса, но от поражения это, конечно же, не спасло.

Над Витором Перейрой, наставником «Фламенго», навис дамоклов меч увольнения. 

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Евро-Футбол.Ру,
Марсело Фламенго Флуминенсе
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