Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Бразилии. Серия А

В бразильском чемпионате на поле швырнули... вставную челюсть

08 Апреля 2023 • 09:17 Комментировать

Помните историю с Луишем Фигу и свиной головой, которой в него бросили в ходе «эль класико» в 2002 году? В бразильском чемпионате проявили еще больше фантазии и на поле во время матча финальной части плей-офф между «Кашиасом» и «Гремио» в чемпионате штата Гремио на поле швырнули... вставную челюсть!

Попала одна не в игрока, а в одного их освещавших игру журналистов. И сейчас он гадает - то ли челюсть выпала изо рта бурно отпраздновавшего гол «Кашиаса» поклонника футбола, то ли ее швырнули на поле вполне намеренно.

В итоге игра завершилась со счетом 1:1, сегодня состоится второй матч.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гремио Дуке де Кашиас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Апреля
10:21 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Крузейро» рассказал, что отказал российскому клубу
09:42 · Испания. Ла Лига
Сын Роналдиньо дебютировал за «Барселону Б»
09:17 · Бразилия
В бразильском чемпионате на поле швырнули... вставную челюсть
01 Апреля
13:43 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА допустили возвращение Фернандеса
12:32 · Россия. Премьер-лига
Ветеран ЦСКА объяснил, почему не нужно возвращать Фернандеса
07:27 · Германия. Бундеслига
«Байер» усилится защитником сборной Бразилии
30 Марта
21:26 · Испания. Ла Лига
«Барселона» сделает всё возможное для подписания бразильского вундеркинда Роке
20:35 · Англия. Премьер-лига
Роке готов отвергнуть более выгодные предложения клубов АПЛ ради перехода в «Барселону»
10:37 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался о возвращении Фернандеса в ЦСКА
29 Марта
22:45 · Бразилия
Луис Энрике «не готов возглавить бразильскую сборную»
03:02 · Бразилия
Супруга Дани Алвеса простила его
01:17 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Челси» претендуют на трансферную цель «Барселоны»
28 Марта
10:03 · Бразилия
Педриньо сыграл за «Сан-Паулу», несмотря на обвинения в насилии
26 Марта
09:22 · Бразилия
Бразилия не спешит выдавать осуждённого за изнасилование Робиньо - но запретила ему покидать страну
25 Марта
11:14 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» и «Ньюкасл» поспорят за 19-летнего бразильца
Все новости
Рекомендуем