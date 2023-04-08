В бразильском чемпионате на поле швырнули... вставную челюсть

Помните историю с Луишем Фигу и свиной головой, которой в него бросили в ходе «эль класико» в 2002 году? В бразильском чемпионате проявили еще больше фантазии и на поле во время матча финальной части плей-офф между «Кашиасом» и «Гремио» в чемпионате штата Гремио на поле швырнули... вставную челюсть!

Попала одна не в игрока, а в одного их освещавших игру журналистов. И сейчас он гадает - то ли челюсть выпала изо рта бурно отпраздновавшего гол «Кашиаса» поклонника футбола, то ли ее швырнули на поле вполне намеренно.

В итоге игра завершилась со счетом 1:1, сегодня состоится второй матч.